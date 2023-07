Bundeskanzler Olaf Scholz hat zurückhaltend auf Aussagen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan reagiert, der die Zustimmung zu einem Nato-Beitritt Schwedens an die weitere Annäherung seines Landes an die Europäische Union geknüpft hatte. Diese beiden Fragen würden nicht miteinander zusammenhängen, sagte Scholz nach einem Treffen mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese in Berlin.