BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESFINANZMINISTER OLAF SCHOLZ (SPD) "Wir schaffen in Deutschland den Soli für fast alle ab, die ihn heute zahlen. Das wird ab 2021 der Fall sein und ist eine große Entlastung für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für viele selbstständige Handwerker, viele, die beruflich tätig sind. Und deshalb ist es auch ein Beitrag zu einem guten wirtschaftlichen Wachstum in Deutschland. Wir wissen, die Konjunktur schwächelt etwas und mit diesen großen Erleichterungen bei den Nettoeinkommen so vieler Bürgerinnen und Bürger wird das dann auch ein Beitrag sein zur Stützung der Konjunktur. Nur ganz wenige werden in Zukunft den Soli noch zahlen. Das sind Männer und Frauen mit sehr, sehr hohen Einkommen. Und ich glaube, dass es gerecht ist, dass wir die unverändert bestehenden Aufgaben zur Finanzierung der deutschen Einheit dann von denjenigen tragen lassen, die das allergrößte Einkommen haben. Ich bin sicher, dass das auch in Zukunft etwas ist, das die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande so sehen."