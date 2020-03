Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESFINANZMINISTER OLAF SCHOLZ (SPD) "Viele Menschen arbeiten in diesen Tagen sehr, sehr hart. Sie leisten Großartiges dafür, dass unser Gesundheitswesen funktioniert oder dass wir täglich einkaufen können. Es ist deshalb ein gutes Zeichen, dass viele Arbeitgeber sich jetzt entschließen, diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen Zuschuss zu zahlen. Und wir wollen das unterstützen, indem wir das, was ohne eine Gesetzgebung schnell möglich ist, jetzt auch möglich machen und sagen: 1500 Euro können steuerfrei gezahlt werden... Auch später, wenn wir all diesen schwierigen Situationen überstanden haben, wird es ganz, ganz entscheidend sein, dass auch bessere Löhne gezahlt werden. Ich halte das für erforderlich... Wenn wir nachdenken über diejenigen, die jetzt vielleicht auch alleine zu Hause sind, dann, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen: Das geschieht, um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Das geschieht, um sicherzustellen, dass unser Gesundheitssystem mit den Herausforderungen zurechtkommen kann. Und das geschieht auch, um Leben zu retten. Und deshalb ist es aus meiner Sicht zynisch, wenn einige jetzt beginnen darüber zu diskutieren, dass gesundheitliche Fragen hintenan stehen sollen, und dass wirtschaftliche Fragen vorangehen. Jetzt ist das allererste, die schnelle Ausbreitung der Pandemie zu begrenzen... Es geht auch um die Frage, was machen wir eigentlich, wenn die Krise vorbei ist. Dann werden wir in ganz Europa auch ein gemeinsames Projekt entwickeln müssen, wie wir die Wirtschaft wieder beleben und wie wir dafür sorgen, dass die Staaten miteinander und selbst in der Lage sind, diese Herausforderungen zu bewältigen. Ich glaube, nach der Krise ist das Gebot der Stunde 'Mehr Europa'."