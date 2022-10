STORY: (HINWEIS; DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Brüssel: "Ich habe eine Reise schon lange geplant. Darüber ist diskutiert worden und wir haben uns verständigt über den Termin für diese Reise. Und das ist etwas, wo wir natürlich miteinander uns unterhalten, was geschieht. Aber das ist eine Reise, ein Antrittsbesuch, den ich dort mache. Vor den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen war das wichtig, dass das einmal stattfindet." // "Es geht nicht um einen Verkauf des Hafens wie in Zeebrügge oder in Piräus. Es geht höchstens um den Anteil es geht um eine Beteiligung an einem Terminal, so wie das in einigen westeuropäischen Häfen auch der Fall ist und es geht in der Tat nur um einen von vielen eines sehr großen Hafens. Aber da sind noch so viele Fragen zu klären, dass es gegenwärtig da auch keinen Zwischenstand zu vermelden gibt."

