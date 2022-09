STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESKANZLER OLAF SCHOLZ: "Zwei Entlastungspakete haben wir schon gemacht, als noch keiner danach so richtig laut gerufen hat im Frühjahr. Aber es war gut, weil man braucht ja für vieles ziemlich lange Zeit. Also zum Beispiel die Energieprämie, die wir gemacht haben, 300 Euro, kommt im September. Das haben wir im Frühsommer beschlossen. Und viele andere Sachen, die wir gemacht haben, sind dann auch Stück für Stück gekommen. Zum Beispiel für Kinder aus Familien mit wenig Geld, 20 Euro. Alle Familien, für jedes Kind 100 Euro. Für Grundsicherungsempfänger 200 Euro. Für Leute, die Wohngeld kriegen, einen Heizkostenzuschuss. Da sind noch viele Sachen dazu gekommen. Und die anderen haben Sie ja genannt: Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, da ist was zusammengekommen. Aber unsere klare Ansage ist: wir wissen, dass das nicht reicht. Und dass einige jetzt wirklich einen ganz flauen Magen haben, wenn sie bedenken, was noch kommt. Und deshalb wird es noch mehr Maßnahmen geben, die diejenigen entlasten, die ganz wenig haben, aber auch solche, die wie Sie ein gutes Einkommen haben und trotzdem rechnen müssen. Wir werden niemanden alleine lassen."

