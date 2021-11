Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON GESCHÄFTSFÜHRENDER BUNDESFINANZMINISTER UND SPD-KANZLERKANIDAT OLAF SCHOLZ "Und wir brauchen wieder mehr Impfzentren, wir müssen dafür Sorge tragen, dass sie wieder eröffnet werden und wir sollten auch gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die eröffneten Impfzentren auch gemeinsam auch mit Mitteln des Bundes finanziert werden." "Dass Millionen Bürgerinnen und Bürgern die Auffrischungsimpfung bekommen, das ist die Aufgabe der nächsten Wochen und Monate." "Und wir müssen auch darüberhinaus viele, viele weitere Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, damit wir durch diesen Winter kommen, wir müssen gewissermaßen unser Land winterfest machen." "Deshalb wollen wir, dass in Zukunft an Arbeitsplätzen 3G gilt, man muss dort arbeiten, wenn man geimpft ist, genesen oder aber einen Test haben, das ist eine notwendige Verbesserung." "Aber deshalb ist es auch wichtig, dass wir sicherstellen, dass in den Restaurants in Deutschland tatsächlich die Zutrittskriterien auch überwacht werden. Es kann nicht sein, dass wir solche Vorschriften haben und jeder geht in ein Restaurant und merkt, dass sie nicht beachtet werden." "Und darum bin ich froh, dass wir gemeinsam uns vorgearbeitet haben zu der Einsicht, dass es notwendig ist, dass es die Möglichkeit kostenloser Tests für die Bürgerinnen und Bürger wieder eröffnet wird. Wir werden jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es kostenlose Tests gibt, die zum Beispiel in Apotheken oder bei den Maltesern oder in anderen Einrichtungen verfügbar sind für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande, dann sind nämlich auch 3G-Konzepte in den Betreiben und und 2G-Vorschriften möglich, alles das kann man machen, wenn man Tests anbietet."

Mehr