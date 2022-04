STORY: Die Regierungen von Deutschland und Japan haben ihre "entschlossene" Haltung gegenüber dem russischen Militäreinsatz in der Ukraine bekräftigt. Das sagten Bundeskanzler Olaf Scholz und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida in einer gemeinsamen Pressekonferenz in Tokio. Scholz war am Donnerstag für einen Kurzbesuch in Japan eingetroffen: "Wir sind Werte-Partner. Der russische Überfall auf die Ukraine und unsere starke gemeinsame Reaktion im Rahmen der G7 zeigen, dass dieser Begriff eine ganz konkrete praktische und politische Bedeutung hat. Angesichts des völkerrechtswidrigen Überfalls auf die Ukraine und der schrecklichen Kriegsverbrechen sind die Maßnahmen gegen Russland, über die wir heute gesprochen haben, ein klares Signal, dass wir mit Japan und unseren Partnern im G7-Rahmen setzen." Scholz erklärte, Deutschland strebe engere Beziehungen zu Ländern im asiatisch-pazifischen Raum an, die die gleichen demokratischen Werte vertreten. Sowohl Scholz als auch Kishida betonten ihre Bemühungen, die Abhängigkeit ihrer Länder von russischen Energieimporten angesichts des Angriffs des Kremls auf die Ukraine zu verringern. Der Besuch in Tokio ist die erste Asienreise von Olaf Scholz im Amt des Bundeskanzlers.

