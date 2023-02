STORY: Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte am Donnerstag eine neue Anlage des Pharmaunternehmens BioNTech in Marburg. Bei dieser Gelegenheit betonte der Bundeskanzler, dass auch seine Regierung den Forschungsstandort Deutschland schnell und effizient stärken will: "Aber wir brauchen auch gerade, wenn es um medizinischen Fortschritt geht, Rahmenbedingungen, die es schnell möglich machen, Forschung durchzuführen, mit Patientinnen und Patienten zu arbeiten, Daten zu nutzen. Und das Versprechen habe ich hier auch abgegeben. Das neue Deutschland Tempo, das wir haben und jetzt vorgelegt haben, als es darum ging: Wie schaffen wir das in 200 Tagen Pipelines zu bauen und Terminals an den norddeutschen Küsten zu errichten!? Dieses Deutschland Tempo soll auch dann gelten, wenn es um den Wissenschaftsstandort, den Forschungsstandort, den Medizin-Produktionsstandort Deutschland geht." BioNTech gab am Donnerstag bekannt, dass die Firma rund 40 Millionen Euro in eine neue Anlage in Deutschland investieren wird, die es ihr ermöglicht, einen wichtigen Baustein für mRNA-basierte Medikamente herzustellen. Mit der Anlage strebt BioNTech eine bessere Kontrolle über die während der Pandemie in aller Eile aufgebaute Lieferkette an. Bundeskanzler Olaf Scholz, der die Anlage in Marburg, 90 km nördlich von Frankfurt, besuchte, begrüßte ausdrücklich diese Investition.

