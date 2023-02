STORY: Mal nicht die große internationale Bühne, sondern ganz lokal im Ruhrgebiet unterwegs. Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Dienstag die Duisburger Feuerwehr besucht. In der Rettungswache 5 in Homberg schaute er sich unter anderem eine Übung des Löschzuges 530 der Freiwilligen Feuerwehr an. Dabei demonstrierte die Einheit, wie Menschen aus einem brennenden Gebäude gerettet werden. Danach besichtigte Olaf Scholz eine Ausstellung und sprach mit Mitarbeitern. Neben der Freiwilligen Feuerwehr beherbergt die Wache eine Löscheinheit der Berufsfeuerwehr sowie die Feuerwehrschule. Im Anschluss an diesen Besuch wollte der Bundeskanzler dann weiter zu einer Partie der Frauennationalmannschaft, die am Abend in einem Freundschaftsspiel in Duisburg gegen Schweden antrat.

Mehr