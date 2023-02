STORY: Ankunft in Neu Delhi. Zu Beginn seines zweitägigen Indien-Besuchs hat Bundeskanzler Olaf Scholz die indische G20-Präsidentschaft aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine klar zu benennen. "Auf dem letzten G20-Gipfel auf Bali im November 2022 hat die G20 in dieser Hinsicht ein starkes Signal gesendet", sagte Scholz der "Times of India" in Anspielung auf die deutliche Verurteilung des russischen Angriffs unter der indonesischen Präsidentschaft. Darauf solle während der indischen G20-Präsidentschaft aufgebaut werden. Zuletzt war bekannt geworden, dass die Abschlusserklärung der G20-Finanzminister an strittigen Formulierungen zum Krieg scheitern könnte. In Neu-Delhi wurde er am Samstag von Ministerpräsident Narendra Modi begrüßt. Auf seiner zweitägigen Reise, die ihn auch nach Bangalore führt wird Scholz von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Eines der Gesprächsthemen wird eine engere Rüstungskooperation mit Indien sein. Das Land möchte sechs konventionelle U-Boote im Wert von 4,9 Milliarden Euro kaufen.

