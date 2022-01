HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. O-Ton Bundeskanzler Olaf Scholz: "Wir haben alle klargemacht, dass es schwerwiegende Konsequenzen haben würde, wenn es zu einer militärischen Aggression käme. Und darüber sind wir uns doch einig. Natürlich geht es jetzt darum, genau das zu verhindern. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir jetzt sehr viele Gesprächs Formate erkennen, in denen zwischen den USA und Russland im Rahmen des Nato-Russland-Rat in der OSZE verhandelt wird und der der Versuch unternommen wird, einen konstruktiven Weg zu entwickeln." "Was wir gemeinsam teilen ist die Analyse, dass das eine sehr ernste Situation ist und die wird jetzt auch nicht weniger ernst dadurch, dass die Gespräche angefangen haben. Aber man sieht, wie notwendig sie sind, und wir bemühen uns auch, das Normandie-Format wieder zu aktivieren." "Der französische Präsident und ich haben mehrfach versucht, diese Gespräche wieder neu in Fahrt zu bringen und mit der Ukraine und auch Russland dazu die notwendigen Kontakte aufgenommen. Und wir sind sehr froh darüber, dass bald die Unterhändler aller vier Seiten auch wieder zusammenkommen, um vorbereitende Gespräche dafür aufzunehmen." "In der Tat ist es unverändert so, dass wir uns als deutsche Regierung in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern befinden. Über die Frage, wie wir im Hinblick auf China agieren werden, was die Olympischen Spiele betrifft. Und dieser Prozess ist in jeder Hinsicht noch nicht abgeschlossen."

