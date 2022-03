STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Brüssel: "Gestern vor einem Monat hat Russland die Ukraine brutal überfallen. Wir haben der russischen Aggression ein klares Zeichen entgegengesetzt, nämlich der europäischen und transatlantischen Geschlossenheit, einer Geschlossenheit, mit der Russland definitiv nicht gerechnet hat. Das kann man heute schon sagen. Aber diese Einheit und diese Geschlossenheit hat auch dazu beigetragen, dass unsere Antwort so effektiv und so wirksam ist. Noch nie gab es, auch das ist ein Zeichen Nato-Gipfel, das Treffen der demokratischen, wirtschaftsstarken Nationen, den G7-Gipfel und den Europäischen Rat an einem einzigen Tag allein. Und an all diesen drei Gipfeln hat auch der amerikanische Präsident Biden teilgenommen. Auch ein wichtiges Zeichen. Wir alle haben gemeinsam den Angriffskrieg aufs Schärfste verurteilt und sind uns einig, dass das, was jetzt notwendig ist, ein sofortiger Waffenstillstand ist. Die anhaltenden Angriffe auf unschuldige Zivilisten müssen sofort aufhören. Sehr, sehr ernsthafte Diskussionen haben wir im Europäischen Rat über all diese Fragen geführt. Und die große Solidarität mit der Ukraine ist bei allen sehr, sehr deutlich geworden. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen, mit all den Möglichkeiten, die wir haben. Finanziell, mit humanitärer Hilfe, aber selbstverständlich auch im Hinblick auf Waffenlieferungen, die wir zur Verfügung stellen. Alle Staaten haben das schon angefangen. Viele Staaten haben das erste Mal seit vielen Jahrzehnten ihre Praxis durchbrochen, dass sie keine Waffen in Kriegsgebiete liefern. Jetzt ist das der Fall. Und das ist ein ganz besonderes Zeichen." // "Selbstverständlich muss jetzt dafür gesorgt werden, dass die Energieversorgung in Europa diversifiziert wird. So, dass wir so schnell wie möglich alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, dass wir Gas, Kohle und Öl auch aus anderen Ländern importieren können als Russland, mehr als das heute der Fall ist. Und das ist genau das, wozu wir uns hier verabredet haben und wo sich alle auch miteinander bewegen werden, um das voranzubringen."

Mehr