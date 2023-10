"Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen", sagte der Bundeskanzler in einer Regierungserklärung. Zugleich mahnte er aber auch nötige Hilfe für die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen an. Gegen Antisemitismus und Gewaltverherrlichung in Deutschland kündigte Scholz eine "klare Kante" an.