Desinfektionstücher auf dem Tisch eines Abgeordneten im Bundestag. Längst beherrscht die Coronakrise auch den Alltag der Parlamentarier. Viele Sitze blieben am Mittwoch frei, den empfohlenen Abstand von eineinhalb Metern hielt Heiko Maas zu Olaf Scholz vermutlich auch ein. Dieser Tage im Bundestag ganz hoch im Kurs: Solidarität und Kooperation. Auch mit den vielen Unternehmen, Selbstständigen, Beschäftigten, Familien und auch Krankenhäusern, die jetzt dringend Geld benötigen. O-TON FINANZMINISTER OLAF SCHOLZ (SPD): „Und deshalb bringen wir heute einen Nachtragshaushalt ein in den Deutschen Bundestag, der eine Nettokreditaufnahme von 156 Milliarden Euro vorsieht. Das ist eine gigantische Summe, fast die Hälfte unseres normalen Haushalts für ein Jahr." Um die Finanzierung der Hilfspakte gewährleisten zu können, bedarf es einer Ausnahmeregelung im Grundgesetz, nämlich der Aushebelung der sogenannten Schuldenbremse im Fall einer außergewöhnlichen Notsituation. O-TON FINANZMINISTER OLAF SCHOLZ (SPD): „Ich bitte Sie heute im Namen der Bundesregierung, das zu tun, denn wir brauchen das Geld, um uns mit aller Kraft gegen die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Krise stemmen zu können. Und wir setzen auf ihre Unterstützung." Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kündigte an, der Ausnahmeregelung zustimmen zu wollen. In dieser Zeit stehe Kooperation vor Konkurrenz, sagte sie. Auch andere Stimmen aus der Opposition deuteten Zustimmung an. O-TON ALEXANDER GAULAND (AfD): „Zusammenstehen ist jetzt erste Bürgerpflicht, deshalb werden wir auch den finanziellen Maßnahmen und gesetzlichen Änderungen weitgehend zustimmen, wenn diese temporär angelegt und auf die Dauer der Corona-Notlage beschränkt bleiben." O-TON CHRISTIAN LINDNER (FDP): „In guten Zeiten mag sich mancher ärgern über die Leistungsfähigkeit unserer Finanzbehörden. In diesen Zeiten könnten wir sie gut nutzen, um unbürokratisch und schnell über das Steuerrecht Liquiditätshilfen zu gewähren." Ganz ohne Kritik kamen die Vorschläge der Bundesregierung aber nicht durch. Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali forderte eine Sonderabgabe für Multi-Millionäre und Milliardäre zur Krisenbewältigung. Zudem sollen Pflegerinnen und Pfleger besser bezahlt werden, sagte sie.