STORY: Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Donnerstagnachmittag im Kanzleramt mehr als 100 katholische Sternsinger aus dem ganzen Bundesgebiet empfangen. Nachdem der Empfang wegen der Corona-Pandemie 2022 kleiner als üblich ausgefallen war, reisten in diesem Jahr wieder 108 als „Heilige Drei Könige“ verkleidete Kinder und Jugendliche in die Hauptstadt. Für Scholz war es der zweite Besuch der Sternsinger in seiner Zeit als Kanzler. Zuvor hatte er an der Trauerfeier für den verstorbenen ehemaligen Papst Benedikt im Vatikan teilgenommen: "Und das ist natürlich heute etwas ganz Besonderes, dass wir hier zusammenkommen. Denn ich komme ja gerade aus Rom zurück, wo wir heute von Papst Benedikt den XVI. Abschied genommen haben. Er war eine prägende Figur der katholischen Kirche und ein bedeutender Theologe. Und es war heute sehr berührend zu sehen, wie viel dieser Papst den Gläubigen weltweit bedeutet hat. Gerade wenn man die große Zahl derjenigen auch wahrnehmen und sehen konnte, die es dann bis nach Rom geschafft hatten, um daran teilzunehmen." Die Sternsinger überbrachten Scholz den Segensspruch "Christus segne dieses Haus". Rund um den Dreikönigstag am 6. Januar ziehen in ganz Deutschland Sternsinger von Haus zu Haus, schreiben ihren Segen an Türen und sammeln Spenden für Kinder weltweit.

