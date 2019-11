HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister und Vizekanzler: "Dies ist ein Haushalt, der einige beklagen das, andere loben das, aber ich will es trotzdem herausstellen, der sehr auch davon geprägt ist, dass die sozialen Aufgaben dieses Landes erfüllt werden. Das ist auch wichtig. Wir sollten den Sozialstaat, den wir haben, nicht als eine Last begreifen, sondern als eine der großen Errungenschaften unserer Demokratie. Er trägt dazu bei, dass dieses Land zusammenhält. Und er ist nützlich, nicht nur für diejenigen, die sehr wenig Geld haben, sondern auch unser ganzes Zusammenleben, bis in die Mittelschichten hinein, ist auf die Funktionsfähigkeit dieses Sozialstaates angewiesen. Und am Ende wird das allein im steuerlichen Bereich eine Entlastung von 25 Milliarden Euro pro Jahr sein. Ein riesiger Batzen in dieser Größenordnung ist in früheren Legislaturperioden noch nicht gelungen. Und es ist auch eine Entlastung, die vor allem bei denen ankommt, um die es geht: den kleinen mittleren Einkommen, den Familien, die diese auch dringend nötig haben. Und wir haben uns vorgenommen, dass für die nächste Zeit auch so weiter zu halten."