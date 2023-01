STORY: In Lubmin, an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern, ist Deutschlands erstes privates LNG-Terminal eröffnet worden. Die schwimmende Anlage wird von dem französischen Energiekonzern Totalenergies sowie der Firma Deutsche ReGas betrieben. Zur feierlichen Eröffnung am Samstag verwies Bundeskanzler Olaf Scholz auf die Entspannung in der Gaskrise und sinkende Gaspreise in Europa und Deutschland verwiesen. "Wir kommen durch diesen Winter. Die Wirtschaftskrise ist ausgeblieben", sagte Scholz. "Mit einem ganz neuen Deutschland-Tempo, ist hier schnell alles fertig geworden. Kurz vor Weihnachten konnte ich ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven eröffnen. Heute sind wir hier in Lubmin beieinander, miteinander da, um die nächste Einheit in Betrieb zu setzen. Es war ein gutes Gefühl, hier zu drehen und die Gasleitung gewissermaßen mit öffnen zu helfen. Und es wird weitergehen nächste Woche in Brunsbüttel, wo wir auch sehen werden, dass ein Schiff, das für die Regasifizierung notwendig ist, dort ankommt." Das Flüssiggas soll das russische Erdgas ersetzen, dass Deutschland bisher über Pipelines bezogen hatte. Der erste LNG-Import hierfür stammt aus Ägypten. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig betonte, dass Lubmin zur Drehscheibe bei der Versorgung nicht nur Deutschlands, sondern auch einer Reihe anderer europäischer Staaten mit Gas werde. Später solle dies dann auch für Wasserstoff gelten.

