Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Diese Vorschläge bauen auf dem auf, was Deutschland und Frankreich zusammen vorgeschlagen haben in den letzten Tagen und Wochen. Und damit ist es gelungen, durch diese gemeinsame Initiative unserer beiden Länder einen Aufbruch in Europa zu ermöglichen. Klar ist, die Diskussionen sind noch nicht zu Ende. Es muss eine Verständigung gelingen unter 27 Mitgliedsstaaten. Aber man kann jetzt schon sagen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es zu einer guten, gelingenden Verständigung kommen wird. Uns ist ja auch gelungen, das erste Paket von 500 Milliarden Euro wirksam werden zu lassen, Beschlüsse bei den europäischen Finanzministern zu ermöglichen, aber gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass jetzt überall alles umgesetzt wird. Und so wird es jetzt auch mit dem nächsten Paket gehen. Ich glaube, dass der Vorschlag, einen Wiederaufbaufonds auf den Weg zu bringen, von 500 Milliarden, den die Bundesregierung zusammen mit der französischen Regierung entwickelt hat, genau der Durchbruchpunkt war, der jetzt zu diesen weiteren Fortschritten führt."