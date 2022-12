Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich optimistisch gezeigt, dass sich die 27 EU-Staaten sehr bald in der Frage eines EU-Gaspreisdeckel einigen werden. Am Rande des EU-Gipfels würden weitere Details geklärt werden, sagte Scholz am Donnerstag vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel.