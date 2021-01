HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Das sind schwierige Situationen, gerade z.B. die Kontakt-Beschränkungen, mit denen wir jetzt umgehen müssen, sind eine große Herausforderung, auch in ganz persönlicher Hinsicht für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Und ich glaube, wir wissen gemeinsam, was für eine große Anstrengung das ist. Aber es ist notwendig, um das Virus zu bekämpfen. Und es ist notwendig, um das Leben und die Gesundheit vieler Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Die Bekämpfung der Pandemie setzt Vertrauen voraus der Bürgerinnen und Bürger in das Handeln derjenigen, die regieren. Und deshalb gibt es keine Fragen, die nicht gestellt werden dürfen. Und es gibt keine Fragen, die nicht beantwortet werden müssen. Es ist deshalb sehr gut, das jetzt klar ist, dass alle Fragen, die im öffentlichen Raum stehen, die auch sie als Journalistin und Journalisten wahrscheinlich dringend alle gerne stellen wollen, gestellt sind und beantwortet werden. Das ist notwendig für das, was wir brauchen, wenn wir den Blick nach vorne richten. Und den Blick nach vorne beinhaltet ja die klare Entscheidung, wir müssen alles dafür tun, dass die Impfstoff-Produktion zunimmt, dass wir so viel Impfstoff wie möglich bekommen, damit wir die Bevölkerung so schnell wie möglich schützen können."

