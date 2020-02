(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) BUNDESFINANZMINISTER OLAF SCHOLZ (SPD) "Wir müssen jetzt zu einem Ergebnis kommen in diesem Jahr. Schöner wäre gewesen, wir hätten es schon im letzten Jahr gehabt. Deshalb geht man immer in so einen Gipfel hinein mit der Hoffnung, dass es jetzt auch klappt. Aber Festigkeit ist auch erfordert. Es muss dann auch ein gutes Ergebnis sein und deshalb werden wir jetzt alles in unserer Kraft stehende tun für ein gutes, vertretbares Ergebnis, das einen modernen Haushalt beinhaltet, der sich für Zukunftsfragen der europäischen Politik beschäftigt und gleichzeitig auch schnell zustande kommt." // "Wir wissen, dass es für Deutschland einen höheren Beitrag geben wird in der Summe, den wir zu zahlen haben als in der Vergangenheit. Wir diskutieren deshalb nicht über die Frage, ob es mehr ist, sondern was das richtige Mehr ist. Da geht es natürlich auch darum, dass wir vernünftig sind, auch im Hinblick auf unsere eigenen Haushaltsanforderungen. Da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Und gleichzeitig geht es darum, dass wir eine moderne, fortschrittliche Politik entwickeln und dass ist uns mindestens so wichtig. Rechtsstaatsfragen spielen eine Rolle. Wir wollen zum Beispiel gewährleisten, dass wenn Mittel in Länder fließen, das auch in einem rechtsstaatlichen Rahmen geschieht."