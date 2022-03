STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: "Was wir jetzt brauchen, ist eine Waffenruhe. Und mein Appell auch an den russischen Präsidenten ist: Stoppen Sie das Blutvergießen, ziehen Sie die russischen Truppen zurück! Es ist eine schlimme Katastrophe für das ukrainische Volk. Aber auch das russische Volk leidet an diesem Krieg. Wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand und dass wir ein Ende des Waffenganges brauchen, dass er zum Ende kommen muss, darüber habe ich mich auch unterhalten mit meinem französischen Kollegen Emmanuel Macron und im Gespräch, das ich mit dem chinesischen Präsidenten XI geführt habe. Das ist doch für alle klar: Eine militärische Lösung des Konfliktes macht keinen Sinn. Das, was wir jetzt brauchen, ist eine diplomatische Lösung. Und darum bemühen wir uns auch eng abgestimmt mit unseren internationalen Partnern. Und wir hoffen, dass es eine Lösung gibt in den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland und dass wir einen Weg finden können, der aus dieser Situation heraus hilft. Wir haben Unterstützung organisiert. Wie Sie wissen, geht es um finanzielle Hilfen, die wir schon viele Jahre auf den Weg gebracht haben, um die Resilienz der Wirtschaft der Ukraine zu stärken. Das haben wir jetzt in der Krise auch weiter fortgeführt. Es gibt große finanzielle Unterstützung. Wir haben humanitäre Leistungen auf den Weg gebracht. Wir haben auch alle möglichen Ausrüstungsgüter zur Verfügung gestellt und wie Sie wissen, auch einzelne Waffen, über die wir Sie informiert haben. Und ansonsten ist es aber so, dass wir sehr genau überlegen müssen, was wir konkret tun. Und dazu gehören ganz sicherlich keine Kampfflugzeuge."

