STORY: Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Montag in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia eingetroffen. Auf dem Programm stehen unter anderem Gespräche mit Präsident Lula da Silva. Dabei soll es auch um den Klimaschutz gehen. Deutschland stellt rund 200 Millionen Euro für den Schutz und die Aufforstung des Regenwaldes im Amazonasgebiet in Brasilien bereit. Ziel der Initiative sei neben dem weltweiten Klimaschutz eine Verbesserung der Situation der indigenen Bevölkerungsgruppen, teilte das Entwicklungsministerium in Berlin mit. Aber auch die Themen Energiepolitik sowie die Situation in Brasilien nach den Krawallen von Anhängern Jair Bolsonaros sollen im Fokus des Treffens stehen. Zuvor war Scholz auf seiner mehrtägigen Lateinamerika-Reise in Argentinien und Chile gewesen. Dort hatte es vor allem einen Austausch über mögliche Rohstoff- und Energielieferungen gegeben.

Mehr