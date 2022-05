STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Berlin: "Zunächst einmal, liebe Jasmin, ich gratuliere Dir ganz herzlich zu Deiner Wahl zur neuen DGB-Bundesvorsitzenden. Eine der größten Gewerkschafts-Bünde der Welt zu führen und das in diesen Zeiten ist Ehre und Herausforderung zugleich. Du bist, da bin ich sicher, auf diese Herausforderung bestens vorbereitet. Man könnte auch sagen, für dich wird das ein Heimspiel. Denn mit dir hat der DGB eine ausgewiesene Arbeitsmarkt- und Ausbildungsexpertin an der Spitze, vor allem aber eine Gewerkschafterin mit Herzblut." // "Gemeinsam mit unseren Partnern und Verbündeten haben wir historisch beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt. Wir arbeiten daran, die Einfuhren von russischem Öl und Gas so schnell wie möglich auf null zu fahren. Da kommen wir gut voran, schneller als mancher vielleicht erwartet." // "Eines ist aber auch ganz klar. Wir werden einen kühlen Kopf bewahren, bei allem, was wir tun. Für mich heißt das erstens: Die Nato wird nicht Kriegspartei. Denn dann drohte ein dritter Weltkrieg mit einem nuklear hochgerüsteten Russland. Zweitens: Es gibt keine deutschen Alleingänge. Alles, was wir tun, tun wir eng abgestimmt mit unseren Partnern. Drittens: Bei allem, was wir tun, dürfen wir uns nicht mehr schaden als Russland. Ich muss hier niemandem sagen, was etwa ein sofortiger Stopp von Gas für die Chemie, Stahl oder Metallindustrie bedeuten würde. Niemandem ist damit geholfen, wenn hier die Lichter ausgehen. Uns nicht und der Ukraine auch nicht."

Mehr