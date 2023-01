STORY: Bundeskanzler Olaf Scholz soll dazu bereit sein, Leopard-Kampfpanzer unter bestimmten Voraussetzungen an die Ukraine zu liefern. Demnach knüpft Scholz die Lieferung der deutschen Panzer an die Bereitschaft der USA, ihrerseits Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine abzugeben, berichten etwa das "Wall Street Journal", die Süddeutsche oder die "Bild". Scholz habe dies gegenüber mehreren Gesprächspartnern in den vergangenen Tagen betont, hieß es. Ein US-Regierungsmitarbeiter sagte allerdings bei einem Besuch in Kiew, dass Washington zur Lieferung seiner Kampfpanzer nicht bereit sei. An dieser Haltung werde auch das Ramstein-Treffen am Freitag nichts ändern, verlautete aus Regierungskreisen. Dabei wollen sich westliche Ukraine-Unterstützer auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz treffen, um über zusätzliche Waffenlieferungen zu beraten.

Mehr