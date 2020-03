HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister: "Wir müssen alles dafür tun, dass die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger gewährleistet ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Ausbreitung des Virus begrenzen und alle Mittel und Wege wählen, die dazu beitragen, dass das auch gelingt. Dazu gehören natürlich die Finanzierung all der gesundheitlichen Maßnahmen, die jetzt erforderlich sind. Und darüber hinaus müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Wirtschaft mit der jetzigen Situation umgehen kann. Dass es gelingt, möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern und dass die Zeit, in der das wirtschaftliche Leben durch die Reduzierung sozialer Kontakte so sehr beeinträchtigt ist, wie wir das jetzt mitbekommen, eine Zeit bleibt, in der nicht die Unternehmen gefährdet werden und Arbeitsplätze nicht gefährdet werden. Darum ist es jetzt notwendig, dass die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag die finanziellen Mittel mobilisieren, die man dazu braucht, damit uns das auch tatsächlich gelingen kann. Und deshalb ist es auch so, dass wir uns entschlossen haben, einen sehr großen Betrag zusätzlich aufzunehmen und den Bundestag darum zu bitten, uns das zu gestatten, damit wir alle Kraft haben, die in den nächsten Wochen und Monaten erforderlich ist. 150 Milliarden Euro sind eine große Summe, aber sie verschaffen uns die Möglichkeiten, die wir jetzt auch brauchen."