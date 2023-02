STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: "Wir kommen hier heute zusammen, um ein Zeichen der Solidarität und der Einigkeit zu setzen bei der Unterstützung der Ukraine. Eine ganz wichtige Sache, die uns jetzt seit dem Ausbruch des Krieges nun schon fast ein Jahr gelungen ist. Es ist deshalb sehr gut, dass wir mit dem ukrainischen Präsidenten diskutieren können und dieses Signal der Einigkeit, der Solidarität noch einmal aussenden können und zeigen können, dass wir unsere Unterstützung für die Ukraine bei der Verteidigung ihrer Unabhängigkeit und Integrität weiter fortsetzen werden, solange wie das notwendig ist. Deutschland wird dazu seinen Beitrag leisten. Wir sind unter den EU-Staaten mittlerweile das Land, das am allermeisten an Unterstützung gibt. Finanziell, humanitär, aber eben auch ganz konkret am allermeisten Unterstützung leistet, wenn es um Waffenlieferungen geht. Das ist notwendig, damit die Ukraine sich verteidigen kann, genauso wie es notwendig ist, dass auch das immer koordiniert, gemeinsam und nicht alleine geschieht. Ich bin sehr froh, dass das die Haltung ist, die wir hier in Europa auch heute wieder festhalten werden."

