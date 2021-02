O-TON BUNDESFINANZMINISTER OLAF SCHOLZ (SPD) "Ich glaube, die Hoffnung muss irgendwie so sein, dass nicht alle denken, das geht jetzt immer so weiter, sondern irgendwie das Gefühl beinhalten, im Sommer diesen Jahres, also diesem Sommer, sitzen wir auch irgendwann mal im Biergarten. Und in der Saison, die im August beginnt mit dem Fußball wird es wahrscheinlich auch wieder normal sein." // "Also ich glaube, dass wir ja doch jetzt mal von dieser Düsternis wegkommen müssen, die ganz viele immer wieder haben, dass das alles immer schwieriger wird und wir uns von Lockdown zu Lockdown hangeln. Ich hab auch das Gefühl, dass in der Öffentlichkeit manche sich geradezu in die Hoffnungslosigkeit verliebt haben. Von denjenigen, die Berichte beschreiben. Ich will jetzt gar nicht irgendwen ausnehmen, auch nicht in der Politik. Wir müssen jetzt mal das gedreht kriegen."

