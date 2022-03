STORY: O-Ton Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) "Das sind nicht die Russinnen und Russen, die die Ukraine überfallen, wie viele von den Bürgerinnen und Bürgern des Landes als Freunde und Verwandte empfinden, sondern es ist die russische Regierung und ihr Präsident, die entschieden haben, diesen Krieg zu führen. Und deshalb muss auch hier gesagt werden: Es ist Putins Krieg, der hier gestoppt werden muss." "Wir werden auch dafür Sorge tragen, dass gesprochen wird. Denn auch wenn der Krieg begonnen hat, muss weiter geredet werden. Jeden Tag. Auch heute Morgen wieder habe ich einen Versuch unternommen. Aber am Ende kommt es nur auf unsere Ausdauer und unsere Solidarität an, auf die wir setzen müssen. Und deshalb ist es so wichtig, dass so viele in diesem Land und vielen anderen Ländern der Welt sagen, wir werden unsere Solidarität weiter zeigen. Auf uns kann man sich verlassen." "Wir müssen uns aus den Abhängigkeiten befreien, die wir haben. Denn Abhängigkeiten, die entstanden sind durch die Notwendigkeit zu importieren, fossile Ressourcen, Kohle, Öl und Gas. Das ist das, was wir in diesen Tagen diskutieren. Ja, Deutschland ist nicht nur auf diese Importe angewiesen, aber eben auch und manche Länder noch viel mehr. Und deshalb ist es eine gute Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir Deutschland in kurzer Zeit unabhängig machen wollen von der Nutzung fossiler Ressourcen, dass wir es klimaneutral schaffen wollen, ein Industrieland in Deutschland zu sein."

