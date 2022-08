STORY: Diese Gasturbine hat weit über Deutschland hinaus für Schlagzeilen gesorgt und ist zum Zankapfel zwischen Russland und Deutschland geworden. Sie wurde in Kanada gewartet und steht sei Mitte Juli im Werk von Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr. Von dort soll sie nach Russland transportiert werden, wo sie mit anderen Turbinen dafür sorgen soll, dass genug Gas durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 fließt. Russland liefert seit längerer Zeit deutlich weniger Gas durch die Pipeline, als von der Kapazität her möglich wäre. Zur Begründung wird auf die fehlende Turbine verwiesen. Diese Gründe seien vorgeschoben, sagte Bundeskanzler Scholz, der am Mittwoch bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr zu Besuch war: "Es ist gewissermaßen klar und einfach: Die Turbine ist da, sie kann geliefert werden. Es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben, dann ist sie ganz schnell da. Und das steht dann dem weiteren Transport des Gases durch die Pipeline nicht mehr entgegen." Der russische Energieriese Gazprom, deren Tochter Nord Stream AG die Turbine gehört, nennt fehlende Unterlagen als Grund für die Verzögerung. Scholz dagegen glaubt, dass Russland das Gas angesichts des Ukraine-Krieges und der Sanktionen gegen Russland als Druckmittel einsetzt. "Für uns aber bedeutet das, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass selbst, wenn das jetzt mit dem Transport funktioniert, wenn der Gastransport durch die Nordstream 1- Pipeline wieder gut funktioniert, es unverändert so sein wird, dass jederzeit neu losgehen kann. Und darauf haben wir uns vorbereitet und sehr früh die notwendigen Entscheidungen getroffen." Deutschland müsse von russischem Gas unabhängig werden, daran führe kein Weg vorbei, sagte Scholz. Bis es so weit sei, müsse Gas eingespart werden. Dies sei eine große Herausforderung, Deutschland könne das aber schaffen.

