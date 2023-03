STORY: HINWEIS: Diesen Beitrag erhalten Sie ohne zusätzlichen Sprechertext O-ton Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): "Gestern Abend hat es einen schrecklichen Vorfall in meiner Heimatstadt Hamburg gegeben. Mehrere Menschen sind Opfer einer brutalen Gewalttat geworden. Im Stadtteil Alsterdorf hat ein Amokläufer in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas das Feuer eröffnet und mehrere Menschen getötet und sich anschließend offenbar selbst gerichtet. Es steht zu befürchten, dass weitere Opfer ihren schweren Verletzungen erliegen werden. Wir sind fassungslos angesichts dieser Gewalt. Meine Gedanken sind in den schweren Stunden bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir trauern um diejenigen, die so brutal aus dem Leben gerissen wurden. Ich möchte mich bedanken bei den Sicherheitskräften und Seelsorgern, die seit gestern Abend im Einsatz sind, um die Schwerverletzten zu versorgen, den Tatort zu sichern und die Tat aufzuklären."

