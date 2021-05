Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz trat am Donnerstag auf einer proisraelischen Demonstration in Berlin als Redner auf. "Wer jüdisches Leben in Deutschland angreift, greift die Identität der deutschen Gesellschaft an, der greift uns alle an.. " Ein Bündnis mehrerer Organisationen und Parteien hatte zu der Demo am Pariser Platz aufgerufen, bei der mehrere Hundert Menschen erschienen. Anlass ist die Gewalt im Gazastreifen und in Israel zwischen dem israelischen Militär und militanten Palästinensern. Dennoch geht es im innenpolitischen Diskurs dieser Tage oft um Antisemitismus in Deutschland, da es zu judenfeindlichen Aktionen auf pro-palästinensischen Demonstrationen gekommen war. "Nichts hätten wir aus den Gräueltaten der Nazis gelernt, wenn wir diesen Grundsatz vergessen. Es ist leider eine bittere Wahrheit. Antisemitismus ist präsent auch auf deutschen Schulhöfen, in den sozialen Medien, in Stereotypen und Vorurteilen bis weit in die Mitte unserer Gesellschaft hinein. Und deshalb müssen wir aufstehen, täglich im Kleinen und jederzeit auch im Großen. " Scholz hatte zudem die Notwendigkeit deutscher Waffenlieferungen an Israel unterstrichen. Man unterstütze das Land, indem man natürlich eine enge Rüstungskooperation mit Israel habe und es auch so sei, dass Waffen nach Israel geliefert würden, damit sie in der Lage seien, sich zu schützen, sagte der SPD-Politiker vor der Demo in einer TV-Debatte im WDR.

