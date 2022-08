STORY: Ortstermin auf dem Truppenübungsplatz Putlos für Olaf Scholz. Der Bundeskanzler traf am sich Donnerstag mit ukrainischen Soldatinnen und Soldaten, die in Deutschland ausgebildet werden, unter anderem an "Gepard"-Flugabwehrkanonenpanzern. "Sie wissen, dass wir auch modernstes Gerät liefern werden, das in der Lage ist, mit Radartechnik zum Beispiel feindliche Artilleriestellungen aufzuklären, aber auch zum Beispiel die Verteidigung des Luftraums einer ganzen Stadt wahrzunehmen, wie das mit Iris-T der Fall ist. Alles Unterstützung, die wir zur Verfügung stellen. Weil die Ukraine das Recht hat, das eigene Land, die Integrität, die Unabhängigkeit und die Souveränität zu verteidigen und sich sicher sein kann, dass es die Unterstützung hat der vielen internationalen Freunde und Verbündeten. Aber ganz besonders die Unterstützung aus Deutschland." Erst am Dienstag war bekanntgeworden, dass die Bundesregierung ein neues Waffenpaket für die Ukraine im Wert von mehr als 500 Millionen Euro schnürt.

