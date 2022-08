STORY: Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu einem Besuch in Kanada eingetroffen. Im Mittelpunkt der dreitägigen Reise steht die Frage, wie Deutschland mit seinem G7-Partnerland im Energiesektor enger zusammenarbeiten kann. Scholz sieht Kanada als Alternative zu bisherigen Rohstofflieferungen aus Russland. Das Land verfüge über ähnliche reiche Bodenschätze – mit dem Unterschied, dass es eine verlässliche Demokratie sei, sagte Scholz am Sonntagabend in Montreal. Als Beispiel für neue Felder der Zusammenarbeit nannte er den Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft. Scholz nannte Kanada einen ganz besonderen Partner für Deutschland. "Mit kaum einem anderen Land außerhalb der EU sind wir so eng und freundschaftlich verbunden wie mit Kanada", betonte der Kanzler. Man teile gemeinsame Werte und einen ähnlichen Blick auf die Welt. Scholz wird seiner Reise von Vizekanzler Robert Habeck und einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

