STORY: Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Freitagmorgen als erster westlicher G7-Regierungschef seit der Corona-Krise zu einem eintägigen Besuch in China eingetroffen. Wenige Tage nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas, auf dem Präsident Xi Jinping seine Macht zementierte, will Scholz sowohl mit Xi als auch mit Ministerpräsident Li Keqiang zusammentreffen. Der Kanzler, der von einer Wirtschaftsdelegation begleitet wird, hatte die Regierung in Peking vor seiner Reise aufgefordert, sich bei Russland für ein Ende des Angriffskrieges gegen die Ukraine einzusetzen. Er will nach Angaben aus Regierungskreisen auch kritische Fragen wie die Menschenrechte, Taiwan und die Benachteiligung der deutschen Wirtschaft auf dem chinesischen Markt ansprechen. Im Vorfeld des Besuchs hatte es Kritik an der Reise auch innerhalb der Ampel-Koalition von Grünen und FDP gegeben.

