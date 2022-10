STORY: HINWEIS. Diesen Beitrag erhalten Sie ohne zusätzlichen Sprechertext: O-TON Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): "Der beste Wiederaufbau ist der, der gar nicht erst stattfinden muss. Die rücksichtslosen Raketenangriffe Russlands auf die Infrastruktur zeigen, dass wir alles unternehmen müssen, ukrainische Städte und Dörfer, Häfen, Brücken, Straßen und Eisenbahnlinien, Fabriken und Wohnhäuser vor der Zerstörung durch russische Bomben und Raketen zu schützen." - SCHNITT - "Wenn wir die Ukraine wiederaufbauen, dann tun wir das mit dem Ziel der Ukraine als EU-Mitglied im Kopf. Das heißt den Logistik- und Transportsektor sowie die Verkehrsinfrastruktur gleich so aufzubauen, dass die Ukraine vollständig an den EU-Binnenmarkt angebunden wird." O-TON Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): "Diesen Winter zu überstehen, also alles das, was unter Winterhilfe gefasst wird: erste Säule. Zweitens, direkte Kooperation zwischen Unternehmen ermöglichen: zweite Säule. Dritte Säule: Wiederaufbau von Infrastruktur und 'Rebuild Ukraine'. Also die ganze Frage von einem Marshallplan für die Ukraine: 'Wie ist die Finanzunterstützung, wie baut man das alles auf?' Und die vierte Säule: das, was Julia angesprochen hat - Reform der Märkte, Antikorruption, die Wege hin zum europäischen Binnenmarkt."

