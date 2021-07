(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Markus Söder, CSU, Ministerpräsident Bayern am Sonntag in Schönau: "Wir haben erlebt, wie viele Menschen alles verlieren im Westen jetzt über Nacht auch bei uns hier. Wie in Sekundenbruchteilen ein Lebenswerk zerstört werden kann, was man lange aufgebaut hat und auch leider hier auch ein Todesfall dann erlebt. Wir trauern um alle Opfer. Wir beten immer mit den Angehörigen und wir wünschen allen, die noch betroffen sind, alles Gute, erst einmal gesundheitlich wieder auf die Beine zu kommen." // “Und deswegen könnt ihr euch ganz sicher sein, dass wir euch unterstützen, lieber Herr Landrat, Herr Bürgermeister. Und zwar sowohl bei der Infrastruktur als auch bei den Fragen, was jetzt persönliche Hilfe betrifft. Wir werden es im Kabinett am Dienstag beraten, welche Maßnahmen wir da machen können, um das zu unterstützen. Weil wir wissen, dass Menschen in so einer existentiellen Not einfach Hilfe brauchen.” Olaf Scholz, SPD, Bundesfinanzminister am Sonntag in Schönau: “Die Zerstörung, die in einigen Teilen Deutschlands stattgefunden hat, sind so immens, da geht es, ich glaube, da muss man, wenn man den Wiederaufbau der Infrastruktur in Blick nimmt, sehr davon ausgehen, eher um Milliarden, damit wir das alles wieder hinbekommen. Und das wird niemand vor Ort, keine Gemeinde, kein Land alleine. Das kann nur Deutschland insgesamt stemmen. Und deshalb ist es auch gut, dass wir so wie bei der letzten Flutkatastrophe sagen: Wir werden unbedingt helfen. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben.”

Mehr