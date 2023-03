STORY: Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: "Russland hat die Ukraine angegriffen, und Russland ist das Land, das jetzt einen Schritt gehen muss, etwas tun muss, damit ein Frieden auch möglich wird. Und das, was notwendig ist, ist der Rückzug von Truppen." ://: "Als Verbündete sind wir uns einig: Im Falle eines Angriffs werden wir gemeinsam jeden Quadratzentimeter des Nato-Territoriums verteidigen. Das meine ich genauso, wie ich das sage. Und das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft, auch an unsere Freunde im Baltikum oder in Polen."

