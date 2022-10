STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Berlin: "Aber das ist immer bedrückend, wenn Menschen in Gefahr sind durch Verkehrsunfälle. Und natürlich ist es wichtig, dass man so schnell wie möglich durchkommt zu den Verletzten, damit man sie auch tatsächlich retten kann. Und deshalb kann mein Appell auch nur sein, dass man bei all den Entscheidungen, die man trifft, für politische Kundgebungen, Meinungsbildung immer bedenkt, dass das nicht zur Gefährdung anderer beiträgt. Und wenn das hier der Fall ist, ist das sehr bedauerlich und sehr bedrückend. Ich glaube, dass wir kritische Haltung, kritischen Protest akzeptieren müssen. Dass die Klebe-Aktionen jetzt nicht auf sehr weit reichenden Beifall gestoßen sind, ist auch offensichtlich, meinen auch nicht. Und das Gleiche gilt übrigens auch im Hinblick auf die Kunstwerke, die beschädigt worden sind. Ich bin sehr bedrückt darüber, was da passiert und sehr froh, dass das jetzt nicht dazu gekommen ist, dass tatsächlich Kunst, die ja dann nicht wieder herstellbar gewesen wäre, dabei dauerhaft zu Schaden gekommen ist. Aber ich glaube, dass es andere Wege gibt, indem man seine Meinung auch ausdrücken kann. Und vielleicht könnte ein bisschen Kreativität nutzen."

