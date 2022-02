Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Montag zu seinem Antrittsbesuch bei Präsident Joe Biden in Washington eingetroffen. Geplante Gesprächsthemen sind unter anderem der russische Truppenaufmarsch nahe der Ukraine, die deutsche G7-Präsidentschaft und der Umgang mit China. Dabei dürfte auch die Kritik in US-Medien zur Sprache kommen, dass die Bundesregierung der Ukraine keine Waffen liefern will. Auch das milliardenschwere Nord-Stream-2-Projekt wird in den USA kritisiert. Der Besuch bei Biden ist für Scholz Auftakt einer ganzen Reihe von Gesprächen über die Ukraine-Krise, die übernächste Woche in einem Besuch in Moskau gipfelt.

