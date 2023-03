STORY: Hinweis: Dieser Bericht wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: "Wir haben einen erheblichen Fortschritt gegenüber der Situation bei der seinerzeitigen Finanzkrise 2008-2009. Wir haben gelernt. Lessons learned, kann man an dieser Stelle sagen. Und es sind erhebliche Reformen der öffentlichen Aufsichtsinstitutionen, aber auch für das Management von Banken durchgesetzt worden. An der sehr klaren und scharfen Reaktion der amerikanischen, der britischen, der europäischen, aber auch der deutschen Behörden kann man sehen, dass diese Lage sehr genau beobachtet wird, dass schnell und zügig gehandelt wird. Und das ist das Beste, was man zur Sicherheit von Anlagen unternehmen kann. Insofern ist das wirklich kein Grund, dass sich irgendjemand hier in Deutschland große Sorgen machen muss."

