STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: "Unter den Waffen, die wir geliefert haben, sind sehr leistungsfähige, wirkungsvolle Waffen. Dazu zählen die Panzerhaubitzen, die einen ganz substanziellen Beitrag zur Entwicklung der Verteidigung der Ukraine leisten. Dazu zählt selbstverständlich unser Mehrfach-Raketenwerfer Mars, den wir geliefert haben nach einer Verständigung, die ich mit Großbritannien und den USA herbeigeführt habe. Bisher sind wir die drei Länder, die das überhaupt tun. Das sind sehr weitreichende Waffen, im Übrigen auch. Und es war für mich sehr wichtig, dass die Entscheidung damals getroffen wurde in einem Prozess, wo ich dann zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten verkündet habe, dass wir das tun. Aus dieser Schilderung können Sie entnehmen, dass wir alles immer eng abgestimmt und koordiniert mit unseren Freunden und Verbündeten tun. Und dieses Prinzip werden wir auch beibehalten. Es wird nicht dazu kommen, dass in Deutschland aufgeregte Stellungnahmen, schnelle Äußerungen, die Notwendigkeit, alle zehn Minuten etwas sagen zu müssen, dazu führt, dass wir über so ernste Dinge, die mit Krieg und Frieden zusammenhängen, und mit der Sicherheit unseres Landes, der Sicherheit Europas, einfach mal so aus der Hand schütteln. Es bleibt immer dabei, dass wir eng abgestimmt handeln, jeden Schritt sorgfältig abwägen. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unterstützt die besonnene, gut abgewogene und sorgfältig Entscheidung vorbereitende Haltung der Bundesregierung. Ich weiß, dass die von mir geführte Bundesregierung eine Unterstützung der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger für ihr Vorgehen hat."

