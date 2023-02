STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: "Zunächst mal möchte ich all denjenigen, die Opfer dieser furchtbaren Katastrophe geworden sind, den Angehörigen und den Freunden und Verwandten, der ganzen Türkei, noch mal sagen, wir sind solidarisch und wir leiden mit. Das ist wirklich sehr traurig. Eine Katastrophe, die wirklich sehr, sehr groß ist. Und deshalb haben wir zusammen mit allen anderen Angeboten, dass wir mit all unseren Möglichkeiten helfen. Wir sind jetzt gerade dabei, das zu koordinieren mit der türkischen Regierung, aber selbstverständlich auch mit allen anderen in Europa und anderswo, die Hilfe angeboten haben. Da geht es jetzt um Geschwindigkeit, und das genau haben wir auf den Weg gebracht."

