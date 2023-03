STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Rotterdam: "Einen schönen guten Tag. Wir sind hier angekommen bei den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen. Ein freundschaftliches Verhältnis verbindet unsere Länder und wir beraten hier, lange vereinbart viele, viele wichtige Themen unserer Zusammenarbeit. Dafür haben wir sehr gerne unsere Koalitionsgespräche in Berlin unterbrochen. Und setzen sie morgen fort. Wir haben in den Beratungen sehr, sehr gute Fortschritte erzielt. Viele, viele Verständigung gewonnen. Und haben alles dazu beigetragen, dass wir die wichtigen Festlegungen erarbeiten, die für die Modernisierung unseres Landes und für den Fortschritt in Deutschland notwendig sind. Wir wissen, es hat viele Jahrzehnte gegeben, in denen alles viel zu langsam voranging. Das muss sich ändern. Und das wird sich auch ändern. Und genau darum geht es bei den Gesprächen, die wir jetzt führen, wie wir diesen großen Schub nach vorne für unser Land auch tatsächlich organisieren können. Und das werden wir. Die Gespräche, die wir bisher geführt haben, sehr vertraulich, sehr freundlich miteinander, sind eine gute Grundlage, um sie dann morgen fest fortzusetzen. Und für viele derjenigen, die da jetzt in Berlin im Kanzleramt zusammengesessen haben, ist es auch eine ganz nette Unterbrechung, dass wir uns jetzt hier gemeinsam wiederfinden in den Niederlanden, um jetzt mit unseren guten Freunden hier über Europa und die Zukunft zu sprechen."

