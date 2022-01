So ein reges Treiben gab es bei den Grammy Awards seit fast zwei Jahren nicht mehr. Damals im Februar 2020 hatte man vielleicht schonmal etwas von Corona gehört, im Alltag angekommen war das Virus aber noch nicht. 2021 wurde die Verleihung der Musikpreise verschoben, umso größer war die Vorfreude auf dieses Jahr. Doch auch die wurde am Mittwoch gedämpft. Die Branchenzeitschrift "Variety" berichtet, dass die Musikpreise erneut verschoben werden. Am 31. Januar sollte die Verleihung der Awards eigentlich über die Bühne gehen. Einen neuen Termin haben die Veranstalter noch nicht genannt. Für Hollywood ein Schock. US-Musik- und Showexperte Marc Malkin: "Damit hat Hollywood nicht gerechnet. Das war eine Überraschung. Alle hatten sich auf eine starke Saison gefreut, darauf, wieder auf dem roten Teppich zu stehen und vor einem großen Publikum aufzutreten. Hollywood ist, wie alle anderen auch, total geschockt, weil alles wieder auf Eis gelegt wurde." Nicht nur die Grammy Awards, auch andere Preisverleihungen finden ohne viele Menschen statt oder stehen auf der Kippe. "Die Golden Globes finden am Sonntag statt, aber nicht wie gewohnt. Keine prominenten Moderatoren, kein roter Teppich, kein Essen, keine Getränke, keine richtige Preisverleihung. Die Hollywood Foreign Press Association wird die Gewinner in irgendeiner Form bekannt geben. Sie haben noch nicht gesagt, wie, und sie haben nicht einmal gesagt, ob es einen Livestream geben wird. Wie ich exklusiv berichtet habe, haben keine Prominenten zugesagt, bei den diesjährigen Golden Globes zu moderieren." Der Boykott lag aber nicht an Omikron, sondern daran, dass es beim Preisverleihungskomitee an Diversität gefehlt habe. Wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante steht nicht fest, wie die diesjährige Preisverleihungssaison aussehen wird. Auch die Veranstalter der Oscars seien sich noch unsicher, was sie dürfen und was nicht, wenn es Ende März so weit ist, so Malkin.

