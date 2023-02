STORY: "Heute kündige ich meine Absicht an, als Premierministerin und Parteichefin zurückzutreten.“ Mit diesen Worten hat sich die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon am Mittwoch an die Presse in Edinburgh gewandt. Damit tritt die Kämpferin für die Unabhängigkeit des nördlichsten Teils Großbritanniens nach acht Jahren im Amt zurück. Ihre Zeit sei gekommen, kündigte die 52-Jährige an. Bis zur Wahl eines Nachfolgers werde sie jedoch im Amt bleiben. Der Zeitplan dafür sei Sache ihrer Partei, der Scottish National Party. Ihre Entscheidung sei nicht kurzfristig gefallen. Sie habe seit Wochen mit sich gerungen. Das Regierungsamt sei hart. Und die einzige Möglichkeit, den Job auszufüllen, sei es, absolut alles dafür zu geben. Mit dem Rücktritt mache sie den Weg frei für eine Entscheidung ihrer Partei, welcher Weg beschritten werden solle. Schottland sei in einem kritischen Moment. Die Unterstützung für eine Unabhängigkeit müsse verstärkt werden. Sturgeon prägte die schottische Politik über viele Jahre. Nach dem gescheiterten Unabhängigkeitsreferendum 2014 führte sie ihre Partei zu einem durchschlagenden Erfolg bei den britischen Wahlen 2015.

