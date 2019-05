Zugegeben - es gibt vielleicht elegantere Formen des Motorsports. Mit schnelleren und schöneren Autos. Und mit Fahrern, die deutlich bekannter sind. Aber die Veranstaltung, die jedes Jahr in der englischen Grafschaft Sussex im Süden Englands über die Bühne geht, hat durchaus ihre Reize. Dort rasen nämlich schrottreife Autos über eine Rampe. Dabei versuchen sie, möglichst viele Autos zu überspringen, die in einem noch schlechteren Zustand sind als die Rennfahrzeuge. Die Zuschauer freuen sich über so manche Bruchlandung. Und auch die Fahrer haben ihren Spaß: "Das war unterhaltsam und unwirklich. Das war einer der besten Sprünge, die ich je gemacht habe." "Es hat Spaß gemacht, durch die Luft zu fliegen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Es war eine gute Landung, aber jetzt habe ich Rückenschmerzen." In die Wertung gehen neben der Höhe und der Weite des Sprungs auch die Reaktion des Publikums. Al Preisgeld locken bescheidende 50 Pfund, umgerechnet knapp 60 Euro. Aber gewinnen ist eh nicht so wichtig hier. Dabei sein ist alles.