STORY: Alarmstimmung in Essen am Donnerstag. Seit dem frühen Morgen waren dort mehr als 120 Polizisten, Sprengstoffexperten und Spürhunde im Einsatz. In einem Gymnasium und in einer Realschule wurde nach Bomben gesucht. Zudem wurde die Wohnung eines 16-jährigen Schülers gestürmt und durchsucht. Der Schüler wurde festgenommen. Er steht im Verdacht, Bombenanschläge in seinen ehemaligen Schulen geplant zu haben. Man habe bei der Durchsuchung der Wohnung unter anderem Waffen und rechtsextremes Material gefunden, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul. "Darunter eine selbstgebaute Schusswaffe, eine Armbrust mit Pfeilen, Material zum Bau einer Bombe. Wie zum Beispiel - jetzt also zu dem Material - wie zum Beispiel 16 Rohrkörper. An einigen dieser Rohrkörper waren Uhren angebracht. Einige waren von außen mit Nägeln präpariert. Ebenso wurden gefunden zusammengefundene Explosivstoffe, die wahrscheinlich zum Befüllen dieser Rohrkörper vorgesehen waren." Ob die Rohrbomben funktionstüchtig gewesen wären, werde derzeit untersucht, sagte Reul. Bis zum frühen Donnerstagnachmittag seien keine Bomben in den betroffenen Schulen gefunden worden. Die Polizei war nach einem Hinweis eines Mitschülers des Verhafteten zum Einsatz gekommen. Nach Angaben der Ermittler war der 16-Jährige bisher nicht auffällig geworden. "Wichtig ist jetzt aber auch - und darüber wurde bislang nicht berichtet - dass diese gefundenen Aufzeichnungen auch als dringender Hilferuf eines verzweifelten jungen Mannes gewertet werden können. Es liegen Hinweise darauf vor, dass der 16-Jährige massive psychische Probleme und Suizid-Gedanken hatte." Der 16-Jährige und seine Eltern wurden von den Ermittlern befragt. Möglicherweise habe die Polizei in Essen heute einen Albtraum verhindert, sagte Reul.

