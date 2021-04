Bei einer Schießerei an einer High School in Knowville im US-Bundesstaat Tennessee ist nach Angaben der Polizei ein Schüler getötet worden. Er habe aus einem Badezimmer der Schule heraus das Feuer auf die Polizei eröffnet und dabei einen Beamten verletzt. Der verwundete Polizeibeamte musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Direktor der Untersuchungskommission, David Rausch, sagte am Montagabend Ortszeit auf einer Pressekonferenz: "Ein Beamter erwiderte das Feuer. Der Verdächtige wurde noch am Tatort für tot erklärt und wurde inzwischen als ein Schüler der Austin-East-Schule identifiziert." In ersten Polizeimeldungen hatte es geheißen, es lägen Angaben über mehrere Schussopfer vor. Die genauen Hintergründe der Tat bleiben weiter unklar, die Ermittlungen zum Fall dauern an. Seit Mitte März kam es in den USA zu mehreren schweren Zwischenfällen mit Waffengewalt. US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, die Waffengesetzte verschärfen zu wollen.

