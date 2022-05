STORY: Alarmstimmung am Donnerstag an einem Gymnasium in Bremerhaven. Nach Angaben der Polizei waren an der Schule Schüsse gefallen. Dabei soll mindestens ein Mensch verletzt worden sein. Der mutmaßliche Täter wurde laut Polizei festgenommen. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Zur Tatzeit sollen rund 200 Schülerinnen und Schüler im Gebäude gewesen sein. An der Schule sollen an diesem Tag Abiturprüfungen auf dem Programm gestanden haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drang der bewaffnete Täter am Donnerstagvormittag in die Schule ein und schoss. Daraufhin wurde ein Notfallplan der Schule ausgelöst. Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte sollen sich in den Klassenzimmern eingeschlossen haben und mehrere Stunden in den Räumen verbracht haben.

